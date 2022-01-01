Политика возврата

Если вы не на 100% удовлетворены своей покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами через почту:

emma.cooper@retoucher.online

14-дневная гарантия возврата денег

14-дневная гарантия возврата денег применяется, если...

Вы впервые приобрели подписку, Подписка была куплена в течение последних 14 дней, Вас не устраивает качество результата и вам не нужны вырезанные изображения, сгенерированные retoucher.online, Вы обработали в общей сложности менее 50 изображений в любом разрешении, и Вы лично и ваша компания ранее не пользовались 14-дневной гарантией возврата денег.

Чтобы разместить запрос на возврат средств, вам необходимо написать на почту: emma.cooper@retoucher.online. Затем мы рассмотрим ваш запрос в течение 10 дней и свяжемся с вами по электронной почте.

Другие возвраты

Покупки за пределами 14-дневной гарантии возврата денег, как правило, не подлежат возврату. Если вы недовольны своей подпиской, вы можете отменить ее в любое время. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам на почту: emma.cooper@retoucher.online.