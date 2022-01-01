Политика возврата
Если вы не на 100% удовлетворены своей покупкой, пожалуйста, свяжитесь с нами через почту:
emma.cooper@retoucher.online
14-дневная гарантия возврата денег
14-дневная гарантия возврата денег применяется, если...
- Вы впервые приобрели подписку,
- Подписка была куплена в течение последних 14 дней,
- Вас не устраивает качество результата и вам не нужны вырезанные изображения, сгенерированные retoucher.online,
- Вы обработали в общей сложности менее 50 изображений в любом разрешении, и
- Вы лично и ваша компания ранее не пользовались 14-дневной гарантией возврата денег.
Чтобы разместить запрос на возврат средств, вам необходимо написать на почту: emma.cooper@retoucher.online. Затем мы рассмотрим ваш запрос в течение 10 дней и свяжемся с вами по электронной почте.
Другие возвраты
Покупки за пределами 14-дневной гарантии возврата денег, как правило, не подлежат возврату. Если вы недовольны своей подпиской, вы можете отменить ее в любое время. Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам на почту: emma.cooper@retoucher.online.