Пусть визуальный контент работает на ваш бизнес
- Пакетная обработка изображений на Windows, Mac, Linux (до 50 000 изображений в день)
- Загрузка, хранение и управление XML-фидами для работы с каталогами товаров
- Редактор изображений для торговых площадок и социальных сетей
Сотрудничаем с:
Профессиональный дизайн быстро и легкоСоздавайте презентации для партнеров, публикации и рекламу для страниц в соц сетях, офисные объявления, шаблоны для email рассылок и многое другое. Интефейс сервиса настолько прост, что вы и ваша команда сразу сможете начать работу. Вам не потребуются особые навыки для использования Retoucher Online.
Ускорьте рабочий процессИнструмент для удаления фона увеличит вашу производительность! Члены команды могут работать параллельно и удалять фон с нескольких изображений одновременно. Контролируйте права доступа и отслеживайте работу команды. Мы также предлагаем вам попробовать наш Web API.
Сделайте командную работу удобнойЧлены вашей команды могут взаимодействовать в режиме реального времени и работать с любого устройства. Забудьте о пересылке файлов по электронной почте. Retoucher Online поможет вам организовать файлы, легко пересылать их коллегам, а также вносить совместные правки!
Преимущества
Быстрая работа с изображениямиСоздавайте, управляйте, редактируйте изображения для повышения узнаваемости вашего бренда в Интернете.
Пакетная обработка изображенийПакетная обработка фото позволит членам вашей команды ускорить рабочий процесс и сэкономить время для выполнения более важных задач.
Продуктивность и сотрудничествоRetoucher Online призван помочь вам улучшить взаимодействие и продуктивность членов команды.
Приложения для Windows и MacИспользуйте сервис онлайн или установите приложения для Windows или Mac. Вы можете синхронизировать проекты и легко переключаться между устройствами, не отрываясь от работы.
Поддержка Web APIНаш веб-API поможет автоматизировать ваши рабочие задачи, сэкономит время и сократит расходы. Сосредоточьтесь на бизнесе, а мы займемся скучными задачами.
100 ГБ для хранения ваших проектовМы предоставляем 100 ГБ пространства для проектов вашей организации. Члены команды смогут легко синхронизировать и загружать проекты на наши серверы.
Персональные настройкиНастройте сервис, чтобы он идеально соответствовал целям вашей компании. Создавайте графические шаблоны с помощью встроенного редактора.
Гарантированная безопасностьЗащитите свои проекты без лишних усилий с помощью системы единого входа или двухфакторной аутентификации.
Персональная поддержкаКруглосуточная поддержка клиентов и персональный менеджер будут сопровождать вас на каждом этапе работы с Retoucher Online.
Запросить демоЗапросите демонстрацию сегодня. Узнайте, как Retoucher для бизнеса может помочь развитию вашего бренда, улучшению взаимодействия в команде и повышению производительности уже сегодня.
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