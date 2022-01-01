Убрать фон онлайн бесплатно с помощью сервиса для удаления фона изображения
Удалить фон онлайн быстро и легко с лучшим
инструментом для удаления фона
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Инструмент для удаления фона бесплатно
- Вы можете удалить фон изображения за 5 секунд, будь то личная фотография, логотип или рекламное изображение
- Инструмент позволяет отредактировать и скачать изображение с белым, прозрачным или новым фоном в форматах PNG, JPG
- Независимо от того, хотите ли вы удалить фон с фото для личных целей или работы, инструмент Retoucher Online предоставляет массу опций для создания изображения с вашим фоном и экономит время, позволяя легко воплощать лучшие идеи в жизнь
Удаление фона изображения онлайн - быстро и просто
- Всё работает автоматически - вам нужно лишь добавить свое изображение с компьютера, чтобы вырезать фон
- Нет необходимости создавать аккаунт, как с другими онлайн редакторами
- Инструмент удаления фона позволяет бесплатно ускорить рабочий процесс любой компании в случае обработки нескольких изображений
Редактирования изображений для маркетплейсов
- Делайте объекты на фото более реалистичными и привлекательными для покупателей, просто добавив тени
- Вырезайте и меняйте фон изображения, удаляйте лишние элементы и сохраняйте файлы в нужном формате в соответствии с требованиями торговой площадки (Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет)
- Максимально быстро удаляйте фон с фото и тестируйте фотографии и изображения для повышения продаж на сайте
Онлайн сервис экономит деньги и время
- Для получения хорошего изображения не нужно нанимать профессионального фотографа и ретушера, а также изучать настройки сложных программ (Photoshop)
- Полностью бесплатный сервис: делайте фон прозрачным, вырезайте фон онлайн, сохраняйте белый фон или меняйте цвет фона с нулевыми затратами с помощью нашего инструмента для удаления фона
- Индивидуальный дизайн и высокое качество фотографий: загрузите изображения, изучите наш онлайн-инструмент, создайте свой уникальный дизайн и выберите нужный размер и формат для сохранения фото (PNG, JPG)
Как убрать фон онлайн максимально качественно при помощи нашего приложения?
Сделайте фото товара
Сфотографируйте ваш товар на контрастном фоне при равномерном освещении. Например, у вас черная обувь, тогда в качестве фона подойдет белый лист А4. Подробная инструкция: "Как сделать фотографию товара в домашних условиях или в офисе" находится здесь.
Загрузите свои фото
Добавьте файл с компьютера или перетащите его. После загрузки изображений вы можете выбрать, что делать дальше: просто удалить фон, добавить новый фон, сделать изображение прозрачным или использовать веб редактор, добавив тени, изменив цвет или обрезав изображение. Вы также можете работать над отдельными областями, которые хотите вырезать, с помощью ручного ластика. Когда Вы удалите фон, нажмите кнопку «Скачать», чтобы сохранить готовый файл (PNG, JPG).
Скачать картинку для любых целей бесплатно
Удаление фона, редактирование картинки работает без каких-либо ограничений. Требуется совсем немного времени, чтобы получить готовое изображение!
Примеры использования для деловых целей
Пример 1Пользователь загрузил 5 фото на удаление фона.Час спустя искусственный интеллект сгенерировал 19 изображений для загрузки на торговую площадку.Пользователь успешно загрузил фото на Amazon
Пример 2Пользователь загрузил 3 фото на редактирование.Через 20 минут, ИИ сгенерировал 7 изображений для онлайн магазина.Пользователь успешно загрузил фото в интернет-магазин.
Пример 3Пользователь загрузил 10 фото.Через 23 минуты, ИИ сгенерировал 46 изображений для сайта.Пользователь успешно загрузил ювелирные изделия на сайт.
Галерея
Примеры, демонстрирующие бесплатное создание изображений с белым или прозрачным фоном с помощью инструмента удаления фона Retoucher Online за считанные секунды: