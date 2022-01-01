Сфотографируйте ваш товар на контрастном фоне при равномерном освещении. Например, у вас черная обувь, тогда в качестве фона подойдет белый лист А4. Подробная инструкция: "Как сделать фотографию товара в домашних условиях или в офисе" находится здесь.

Загрузите свои фото

Добавьте файл с компьютера или перетащите его. После загрузки изображений вы можете выбрать, что делать дальше: просто удалить фон, добавить новый фон, сделать изображение прозрачным или использовать веб редактор, добавив тени, изменив цвет или обрезав изображение. Вы также можете работать над отдельными областями, которые хотите вырезать, с помощью ручного ластика. Когда Вы удалите фон, нажмите кнопку «Скачать», чтобы сохранить готовый файл (PNG, JPG).