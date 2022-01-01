Инструкция
Как получить качественные фото товара дома или в офисе
Разложите на любой удобной для вас поверхности 9 чистых листов А4 плиткой 3x3 так, чтоб края листов соприкасались, либо накладывались друг на друга.
Включите все доступные источники освещения: потолочные светильники, настольные лампы направьте на объект.
Используйте все доступные источники, например, естественный солнечный свет из окна.
Положите объект на фон на расстоянии 3-5 см. от ближайшего к вам края листа.
На телефоне включите камеру в обычном режиме без вспышки.
Выберите ракурс так, чтобы позади объекта был белый фон.
Постарайтесь поместить объект в центр кадра, чтоб он занимал большую площадь изображения.
Нажмите на экране на объект (фокусировка) и произведите съёмку. Затем вы можете загрузить ваше фото в сервис Retoucher.Online для удаления фона и довести его до идеала.